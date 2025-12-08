«Пиастри бы пропустил». Попов заявил, что Норрис стал бы чемпионом и со штрафом в Абу-Даби

Популярный российский комментатор Алексей Попов высказался о титульной борьбе в личном зачёте Формулы-1 сезона-2025 на Гран-при Абу-Даби.
«Вы знаете, те, кто говорит, что вот если бы там всё-таки его бы [атаковал] Шарль или если бы он получил штраф за четыре колеса за пределами [трассы, когда обогнал Цуноду]… Во-первых, Шарль отстал на шесть секунд. Кто-то справедливо сказал, что тогда бы Ландо отстоял [штраф] на пит-стопе и позади Шарля оказался бы, а того ещё пройди и так далее.
Но я хочу сказать, что в такой ситуации Оскар в любом случае пропустил бы их двоих, и всё. То есть здесь я не верю в то, что Оскар пошёл бы наперекор своей команде и упёрся бы, чтобы ни себе, ни людям. Поэтому он бы пропустил и этот бы штраф, ничего не решив для Ландо. Другие моменты решали по ходу этого сезона», — сказал Попов на своём YouTube-канале.
