Хельмут Марко уйдёт из «Ред Булл» — The Telegraph

82-летний советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко покинет австрийский коллектив по окончании 2025 года, сообщили в The Telegraph.

По информации британских журналистов, разрыв между «Ред Булл» и гоночным консультантом доктором Хельмутом Марко уже решён. Австриец покинет свой пост в конце года — несмотря на то что его контракт был действителен до конца следующего сезона Формулы-1. Официально Марко уйдёт по собственному желанию после 20 лет работы в команде.

В нынешнем сезоне «Ред Булл» занял третье место в Кубке конструкторов, а четырёхкратный чемпион серии Макс Ферстаппен оказался вторым, уступив два очка новоиспечённому чемпиону Ландо Норрису из «Макларена».

