В Bild объяснили, почему «Ред Булл» хочет уволить Хельмута Марко

В немецком издании Bild объяснили причины, по которым высшее руководство «Ред Булл» хочется расстаться с советником по автоспорту Хельмутом Марко.

«Руководители «Ред Булл» уже давно хотят полностью перезапустить структуру. В первую очередь — Оливер Минцлафф. Бывший председатель правления футбольного клуба «РБ Лейпциг», ныне директор по спорту в концерне, ещё в июле отправил в отставку генерального директора и руководителя команды Кристиана Хорнера после 20 лет на посту. Теперь вслед за ним уйдёт и второй из двух могущественных «лидирующих быков» — Марко.

Из-за его тесных отношений с Максом Ферстаппеном Марко считался фактически неприкосновенным. Четырёхкратный чемпион мира в начале сезона даже связывал своё личное будущее в команде с продолжением работы своего наставника и покровителя. Пока неизвестно, будет ли он придерживаться этой позиции сейчас», — говорится в статье.