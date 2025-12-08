Скидки
The Telegraph заявил, что уход Марко не повлияет на будущее Ферстаппена в «Ред Булл»

The Telegraph заявил, что уход Марко не повлияет на будущее Ферстаппена в «Ред Булл»
28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл», будет принимать решение о своём будущем в австрийском коллективе вне зависимости от того, уйдёт ли советник команды по автоспорту Хельмут Марко или нет, сообщили в The Telegraph.

«Его уход не повлияет на будущее звёздного гонщика Макса Ферстаппена, для которого конкурентоспособность болида «Ред Булл» в следующем сезоне, когда вступят в силу радикально новые правила, станет решающим фактором в том, решит ли он остаться после 2026 года», — говорится в статье.

Ранее стало известно, что Марко может покинуть «Ред Булл» по окончании 2025 года.

