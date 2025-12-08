Скидки
Ландо Норрис решил, под каким номером будет выступать в сезоне-2026 после чемпионства

26-летний британский гонщик и новоиспечённый чемпион Формулы-1 Ландо Норрис, представляющий команду «Макларен», будет выступать в сезоне-2026, используя первый номер на своём болиде и комбинезоне, сообщили в издании RacingNews365.

Под первым номером могут выступать только действующие чемпионы, которым после завоевания титула даётся выбор — оставить свой классический номер или использовать единицу. Последние четыре сезона под первым номером выступал четырёхкратный чемпион серии Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл».

Ландо завоевал свой титул по итогам Гран-при Абу-Даби, где ему было необходимо финишировать в топ-3 для того, чтобы стать чемпионом, с чем он и справился, закончив гонку на третьем месте.

