Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Директор «Ред Булл» Минцлафф не оценил критику Марко в адрес Антонелли — The Telegraph

Директор «Ред Булл» Минцлафф не оценил критику Марко в адрес Антонелли — The Telegraph
Комментарии

Исполнительный директор концерна «Ред Булл» Оливер Минцлафф остался недоволен комментариями 82-летнего советника команды по автоспорту Хельмута Марко в адрес 19-летнего итальянца Андреа Кими Антонелли («Мерседес») после Гран-при Катара, что может являться одной из причин возможного увольнения Марко из австрийского коллектива, сообщили в The Telegraph.

Марко заявил, что в концовке гонки в Катаре Антонелли умышленно пропустил Ландо Норриса из «Макларена».

«Понятно, что на главу «Ред Булл» Оливера Минцлаффа не произвели впечатления комментарии Марко о Кими Антонелли из «Мерседеса» в Катаре в прошлом месяце, которые привели к тому, что итальянец получил угрозы расправой», — говорится в статье.

Материалы по теме
The Telegraph заявил, что уход Марко не повлияет на будущее Ферстаппена в «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android