Директор «Ред Булл» Минцлафф не оценил критику Марко в адрес Антонелли — The Telegraph

Исполнительный директор концерна «Ред Булл» Оливер Минцлафф остался недоволен комментариями 82-летнего советника команды по автоспорту Хельмута Марко в адрес 19-летнего итальянца Андреа Кими Антонелли («Мерседес») после Гран-при Катара, что может являться одной из причин возможного увольнения Марко из австрийского коллектива, сообщили в The Telegraph.

Марко заявил, что в концовке гонки в Катаре Антонелли умышленно пропустил Ландо Норриса из «Макларена».

«Понятно, что на главу «Ред Булл» Оливера Минцлаффа не произвели впечатления комментарии Марко о Кими Антонелли из «Мерседеса» в Катаре в прошлом месяце, которые привели к тому, что итальянец получил угрозы расправой», — говорится в статье.