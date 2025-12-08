Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Видео: Валттери Боттас показал кокпит «Кадиллака»

Видео: Валттери Боттас показал кокпит «Кадиллака»
Комментарии

36-летний финский автогонщик Валттери Боттас, являющийся боевым гонщиком команды Формулы-1 «Кадиллак», выложил в социальных сетях видеоролик, на котором показал кокпит болида американского коллектива.

В 2026-м Боттас будет выступать за «Кадиллак» вместе с бывшим пилотом «Ред Булл» Серхио Пересом.

Валттери дебютировал в «Королевских гонках» в составе «Уильямса» в 2011 году. С 2017-го выступал за «Мерседес», дважды став вице-чемпионом за немцев. Затем провёл три сезона в «Альфа Ромео»/«Кик-Заубер».

В воскресенье, 8 декабря, после финала сезона-2025 на Гран-при Абу-Даби в «Мерседесе» подшутили над Боттасом, выкинув того в мусорный бак.

Материалы по теме
Видео: «Мерседес» выбросил Валттери Боттаса в мусорку после Гран-при Абу-Даби Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android