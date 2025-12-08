На самом высоком здании в мире большой проекцией отметили достижения «Макларена» в 2025-м
Поделиться
На Бурдж-Халифе, самом высоком здании в мире, по итогам финального этапа Формулы-1 в сезоне-2025 Гран-при Абу-Даби появилась проекция, отражающая «золотой» дубль команды «Макларен», после их победы в Кубке конструкторов и в личном зачёте.
Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26:07.469
2
Оскар Пиастри
McLaren
+12.594
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.572
«Бесценное двойное чемпионство», — подписал видеоролик исполнительный директор «Макларена» Зак Браун в социальной сети Х.
Британский гонщик «оранжевых» Ландо Норрис финишировал в Абу-Даби на третьем месте, что позволило ему опередить четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл» и завоевать свой первый трофей в личном зачёте. Его напарник Оскар Пиастри занял третье место по итогам сезона.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 декабря 2025
-
21:51
-
21:05
-
20:53
-
20:40
-
20:01
-
19:26
-
19:05
-
18:45
-
18:36
-
18:32
-
17:59
-
17:34
-
17:25
-
16:59
-
16:49
-
16:25
-
15:27
-
15:15
-
14:50
-
14:20
-
14:18
-
14:05
-
13:50
-
13:35
-
13:20
-
13:03
-
12:47
-
12:46
-
12:01
-
11:32
-
11:23
-
10:51
-
10:17
-
09:32
-
09:00