На самом высоком здании в мире большой проекцией отметили достижения «Макларена» в 2025-м

На Бурдж-Халифе, самом высоком здании в мире, по итогам финального этапа Формулы-1 в сезоне-2025 Гран-при Абу-Даби появилась проекция, отражающая «золотой» дубль команды «Макларен», после их победы в Кубке конструкторов и в личном зачёте.

«Бесценное двойное чемпионство», — подписал видеоролик исполнительный директор «Макларена» Зак Браун в социальной сети Х.

Британский гонщик «оранжевых» Ландо Норрис финишировал в Абу-Даби на третьем месте, что позволило ему опередить четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл» и завоевать свой первый трофей в личном зачёте. Его напарник Оскар Пиастри занял третье место по итогам сезона.