Михаэль Шумахер после сезона-2025 остался единственным пилотом, взявшим 5 подряд титулов

56-летний немецкий легендарный гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер по итогам сезона-2025 остался единственным пилотом, который смог взять пять титулов подряд в «Королевских гонках».

На финальном этапе в 2025-м четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», мог завоевать свой пятый титул и присоединиться к немецкому гонщику по количеству побед в личном зачёте подряд. Но в Абу-Даби чемпионство завоевал 26-летний британец из «Макларена» Ландо Норрис, для которого этот титул стал первым.

Михаэль установил своё достижение в самом начале ХХI века, завоевав пять титулов с 2000 по 2004 год за рулём «Феррари».