Михаэль Шумахер после сезона-2025 остался единственным пилотом, взявшим 5 подряд титулов
56-летний немецкий легендарный гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер по итогам сезона-2025 остался единственным пилотом, который смог взять пять титулов подряд в «Королевских гонках».
Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26:07.469
2
Оскар Пиастри
McLaren
+12.594
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.572
На финальном этапе в 2025-м четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», мог завоевать свой пятый титул и присоединиться к немецкому гонщику по количеству побед в личном зачёте подряд. Но в Абу-Даби чемпионство завоевал 26-летний британец из «Макларена» Ландо Норрис, для которого этот титул стал первым.
Михаэль установил своё достижение в самом начале ХХI века, завоевав пять титулов с 2000 по 2004 год за рулём «Феррари».
