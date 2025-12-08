Фернандо Алонсо рассказал, как следил во время гонки за титульной борьбой на ГП Абу-Даби

44-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо («Астон Мартин») рассказал, как следил за титульной борьбой на Гран-при Абу-Даби.
«В гонке особо ничего не происходило. Не знаю, была ли она скучной — из машины она казалась длинной и скучной, но как ощущалась со стороны зрителей, не знаю. Я немного следил за ситуацией. Видел, что Пиастри долго шёл первым, однако, думаю, это потому, что он ещё не останавливался. Поэтому немного запутался.
Я не мог полноценно следить за борьбой и не хотел спрашивать команду, остановился ли Пиастри, потому что они могли подумать, что меня интересует что-то ещё, а не моя собственная гонка. Все трое этого заслужили, однако выиграть мог только один. В этом году им стал Ландо, но все трое проделали потрясающую работу», — сказал Алонсо в эфире DAZN после гонки.
