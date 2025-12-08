«Боролся бы за первое место». Фернандо Алонсо ответил, что делал бы на быстром болиде

44-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо («Астон Мартин») высказался о результатах сезона-2025.

«В этом году мы не можем быть особенно довольны. У нас был очень сложный в управлении автомобиль, мы завершили сезон седьмыми в Кубке конструкторов, так что гордиться особо нечем. Да, мои личные выступления были хорошими, мы закончили чемпионат рядом с пилотами и машинами, с которыми, по идее, не должны были бороться — это приятно, но большого смысла в этом нет. В Формуле-1 либо выигрываешь, либо нет, а в этом году мы не выиграли ни разу и даже были далеки от побед.

Остин, Мехико, Бразилия, Лас-Вегас, Катар и Абу-Даби — много смен часовых поясов, много поездок, много самолётов. Хочется уже закончить, чтобы отдохнуть и хорошо подготовиться к следующему году. Я доволен: седьмое место в Катаре и шестое здесь — это больше очков, чем я ожидал.

Что я делал бы на быстром болиде? Боролся бы за первое место. Мы к этому и стремимся», — сказал Алонсо в эфире DAZN.