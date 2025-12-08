Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Боролся бы за первое место». Фернандо Алонсо ответил, что делал бы на быстром болиде

«Боролся бы за первое место». Фернандо Алонсо ответил, что делал бы на быстром болиде
Комментарии

44-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо («Астон Мартин») высказался о результатах сезона-2025.

«В этом году мы не можем быть особенно довольны. У нас был очень сложный в управлении автомобиль, мы завершили сезон седьмыми в Кубке конструкторов, так что гордиться особо нечем. Да, мои личные выступления были хорошими, мы закончили чемпионат рядом с пилотами и машинами, с которыми, по идее, не должны были бороться — это приятно, но большого смысла в этом нет. В Формуле-1 либо выигрываешь, либо нет, а в этом году мы не выиграли ни разу и даже были далеки от побед.

Остин, Мехико, Бразилия, Лас-Вегас, Катар и Абу-Даби — много смен часовых поясов, много поездок, много самолётов. Хочется уже закончить, чтобы отдохнуть и хорошо подготовиться к следующему году. Я доволен: седьмое место в Катаре и шестое здесь — это больше очков, чем я ожидал.

Что я делал бы на быстром болиде? Боролся бы за первое место. Мы к этому и стремимся», — сказал Алонсо в эфире DAZN.

Материалы по теме
Фернандо Алонсо рассказал, как следил во время гонки за титульной борьбой на ГП Абу-Даби
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android