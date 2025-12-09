Скидки
«Надеюсь, сделаю твою жизнь сложнее». Леклер обратился к Норрису перед сезоном-2026

«Надеюсь, сделаю твою жизнь сложнее». Леклер обратился к Норрису перед сезоном-2026
28-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий команду «Феррари», обратился к новоиспечённому чемпиону «Королевских гонок» Ландо Норрису из коллектива «Макларен».

«Ах, я выкладывался по максимуму, но этого было недостаточно для подиума, который был бы лучшим завершением сезона. Прими мои искренние поздравления, Ландо, за победу в чемпионате этого года. Надеюсь, сделаю твою жизнь в следующем году немного сложнее», — написал Леклер в социальной сети Х.

Ландо завоевал свой титул по итогам Гран-при Абу-Даби, где ему было необходимо финишировать в топ-3 для того, чтобы стать чемпионом, с чем он и справился, закончив гонку на третьем месте.

