«Могу лишь поблагодарить Хельмута». Лоран Мекис — о будущем Марко в «Ред Булл»

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис высказался о будущем советника по автоспорту Хельмута Марко в коллективе.

«Хельмут был невероятным в том, насколько поддерживал нас в процессе разворота ситуации в лучшую сторону в этом году. Разумеется, ему и высшему руководству пришлось принять немало трудных решений в течение сезона, и, конечно, мы всегда понимаем, что Формула-1 — это не статичная среда.

Вы постоянно корректируете свою организацию. Это касается технической сферы, спортивной, и совершенно нормально, что мы регулярно пересматриваем, как можем улучшить работу команды. Я не говорю это конкретно о Хельмуте — я говорю в целом: мы существуем в среде, где постоянно бросаем друг другу вызов и ищем следующие шаги, какими бы маленькими они ни были, чтобы работать вместе лучше.

Однако я могу лишь поблагодарить Хельмута за ту роль, которую он сыграл, помогая нам фундаментально улучшить то, что в середине сезона выглядело очень сложной ситуацией», — приводит слова Мекиса The Race.

