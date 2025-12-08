Марко разгневал «Ред Булл» самовольными подписаниями Линдблада и Данна — De Limburger

Нидерландское издание De Limburger раскрыло детали возможного увольнения Хельмута Марко с поста советника по автоспорту команды «Ред Булл».

«Марко уже в понедельник сел за стол переговоров со спортивным директором Оливером Минцлаффом в Абу-Даби. На этой встрече Марко и Минцлафф договорились, что его путь в роли топ-советника заканчивается после 21 года.

Кроме этого, Марко руководил молодёжной программой «Ред Булл». За годы он подписал более 100 гонщиков, отдавая предпочтение талантам с бунтарским характером — но столь же жёстко избавлялся от тех, кто, по его мнению, не показывал результата. Он действовал беспощадно: если гонщик не соответствовал уровню победителей «Ред Булл», он вылетал из программы.

Как открыватель Ферстаппена и архитектор успехов «Ред Булл» Марко имел огромный авторитет, но в последние годы подвергался и всё более широкой критике. Его жестокий подход к молодым гонщикам перестал восприниматься в современной среде. Даже внутри «Ред Булл» многие были недовольны его политическими играми через СМИ — если Марко не соглашался с решениями Хорнера, он не стеснялся сливать информацию журналистам, и наоборот.

После ухода Хорнера Марко считал себя победителем и решил, что теперь он главный. Он самовольно подписал Арвида Линдблада в «Рейсинг Буллз», хотя внутри «Ред Булл» ещё не было принято окончательное решение. Позже он так же самостоятельно подписал Александра Данна — несмотря на то что акционеры, Лоран Мекис и Минцлафф, уже решили, что Данн не подходит. Марко заключил контракт тайно, отправив документы по почте.

Руководство «Ред Булл» пришло в ярость. Марко приказали немедленно аннулировать контракт. Данна так и не представили как гонщика «Ред Булл», но ему выплатили крупную компенсацию — по слухам, сотни тысяч. Неделю назад Марко вновь создал хаос, обвинив молодого итальянца Кими Антонелли в грязной игре, заявив, что тот якобы специально пропустил Ландо Норриса в Катаре. Хотя Марко на следующий день под давлением вынужден был извиниться, ущерб был нанесён — Антонелли получил более тысячи угроз убийством в соцсетях.

«Ред Булл» надеялся, что после увольнения Хорнера летом ситуация успокоится. Это почти удалось, однако один источник проблем оставался. И теперь, попрощавшись с Марко, энергетический концерн надеется наконец на полное спокойствие в команде», — говорится в статье.