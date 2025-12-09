Скидки
В «Хонде» отреагировали на конец сотрудничества с «Ред Булл»

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Honda Racing Corporation Кодзи Ватанабэ прокомментировал завершение сотрудничества с «Ред Булл».

«Мы гордимся тем, что на протяжении восьми лет оставались на передовой Формулы-1 благодаря нашему тесному сотрудничеству с Red Bull Powertrains и обеими командами. Для нас было большим удовольствием, что технологии и специалисты «Хонды» внесли свой вклад в многочисленные победы и чемпионские титулы, которые «Ред Булл» завоевал за этот период. Я хотел бы выразить искреннюю благодарность всем, кто был вовлечён в этот процесс.

«Опираясь на этот опыт, «Хонда» продолжит развивать мировой мотоспорт и продвигать инновации в области технологий», — приводит слова Ватанабэ пресс-служба «Хонды».

