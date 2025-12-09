Скидки
«Суперкамбэк». Формула-1 обратилась к Максу Ферстаппену

«Суперкамбэк». Формула-1 обратилась к Максу Ферстаппену
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала обращение к 28-летнему нидерландскому гонщику и четырёхкратному чемпиону серии Максу Ферстаппену из команды «Ред Булл» после финального этапа Гран-при Абу-Даби.

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26:07.469
2
Оскар Пиастри
McLaren
+12.594
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.572

«Ты можешь высоко держать голову, Макс! Впечатляющий пилотаж в Абу-Даби и суперкамбэк», — написано в сообщении в социальной сети Х.

Ферстаппен в нынешнем сезоне восемь раз завоёвывал поул в квалификациях и столько же раз одерживал победы в основных гонках. Он закончил чемпионат на второй строчке в личном зачёте, имея на своём счету 421 очко. У новоиспечённого чемпиона Ландо Норриса («Макларен») — 423.

Марко разгневал «Ред Булл» самовольными подписаниями Линдблада и Данна — De Limburger
