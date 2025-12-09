«Суперкамбэк». Формула-1 обратилась к Максу Ферстаппену

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала обращение к 28-летнему нидерландскому гонщику и четырёхкратному чемпиону серии Максу Ферстаппену из команды «Ред Булл» после финального этапа Гран-при Абу-Даби.

«Ты можешь высоко держать голову, Макс! Впечатляющий пилотаж в Абу-Даби и суперкамбэк», — написано в сообщении в социальной сети Х.

Ферстаппен в нынешнем сезоне восемь раз завоёвывал поул в квалификациях и столько же раз одерживал победы в основных гонках. Он закончил чемпионат на второй строчке в личном зачёте, имея на своём счету 421 очко. У новоиспечённого чемпиона Ландо Норриса («Макларен») — 423.