Фото: специальный шлем Норриса на постсезонные тесты после выигрыша титула в Ф-1

Фото: специальный шлем Норриса на постсезонные тесты после выигрыша титула в Ф-1
26-летний новоиспечённый чемпион Формулы-1 Ландо Норрис, представляющий команду «Макларен», анонсировал специальный шлем, в котором будет выступать на тестах в Абу-Даби во вторник, 9 декабря.

Фото: Из личного архива Ландо Норриса

Шлем выполнен в тёмно-золотых цветах с фирменными для Ландо узорами.

Ландо завоевал свой титул по итогам Гран-при Абу-Даби. На финальную гонку сезона он приехал с преимуществом в 12 очков над четырёхкратным чемпионом Максом Ферстаппеном из команды «Ред Булл». Для чемпионства в личном зачёте ему было необходимо финишировать в топ-3. Гонку он завершил на третьем месте и обеспечил себе титул. Его напарник Оскар Пиастри закончил вторым, а Макс победил в заезде.

