Ландо Норрис изменил статус в соцсетях после завоевания чемпионства в Формуле-1

Пилот «Макларена» Ландо Норрис обновил биографию в социальных сетях — теперь в ней указано определение «чемпион мира». На это обратила внимание пресс-служба Формулы-1, прокомментировав изменение фразой: «Как же эффектно выглядит новая биография Ландо».

Напомним, Норрис стал чемпионом Формулы-1 в сезоне-2025. Титул британец завоевал после заключительного этапа сезона, Гран-при Абу-Даби. Ближайшего преследователя, нидерландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл», он опередил на два очка.

Ранее Норрис анонсировал специальный шлем, в котором будет выступать на тестах в Абу-Даби во вторник, 9 декабря.

