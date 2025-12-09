Взнос «Макларена» в Ф-1 на сезон-2026 резко вырастет после чемпионского года

Команда «Макларен» заплатит более $ 7,7 млн за участие в сезоне Формулы-1 2026 года. Сумма увеличилась из-за успешного сезона-2025, в котором гоночный коллектив из Великобритании завоевал Кубок конструкторов, а пилот команды Ландо Норрис стал чемпионом.

В 2025-м «Макларен» перечислил $ 6,1 млн. Таким образом, в следующем году взнос для команды вырастет более чем на $ 1,5 млн.

Структура взноса остаётся прежней: фиксированная базовая сумма плюс доплата за каждое очко, набранное командой в прошлом сезоне. На 2026 год ориентировочно базовый взнос составит $ 703 тыс., а стоимость одного очка — около $ 7 тыс. (для чемпиона — более $ 8,4 тыс. за очко).

В следующем сезоне в чемпионате дебютирует 11-я команда — «Кадиллак». Она заплатит только минимальный взнос, так как в 2025 году в Формуле-1 не выступала и очков у неё не было. При этом «Кадиллак» обязан перечислить соперникам компенсационный взнос в $ 500 млн, который распределят между всеми командами-участницами.

В то же время выплаты по итогам чемпионата-2025 частично компенсируют расходы: прогнозируется, что «Макларен» получит около $ 120 млн, а «Кадиллак» — около $ 60 млн.

