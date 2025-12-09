Норрис: Пиастри станет чемпионом мира

Чемпион мира, пилот «Макларена» британец Ландо Норрис считает, что его напарник австралиец Оскар Пиастри сможет в будущем завоевать титул престижнейшей гоночной серии мира.
«Очевидно, Оскар также является тем, кто станет чемпионом мира», — приводит слова Норриса ESPN.
Общий зачёт Формулы-1 по итогам сезона-2025:
1. Ландо Норрис («Макларен») — 423 очка.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 421.
3. Оскар Пиастри («Макларен») — 410.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 319.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 242.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 156.
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 150.
8. Алекс Албон («Уильямс») — 73.
9. Карлос Сайнс («Уильямс») — 64.
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 56.