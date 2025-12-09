Валентино Росси поздравил Ландо Норриса с чемпионством в Формуле-1

Девятикратный чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам звёздный итальянец Валентино Росси поздравил пилота «Макларена» британца Ландо Норриса с победой в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Огромные, огромные поздравления, Ландо. Ты – чемпион Формулы-1. Очень, очень горд тобой. Скоро увидимся», — приводит слова Росси пресс-служба Формулы-1.

Ландо Норрису 25 лет. Британец дебютировал в Формуле-1 в 2018 году за «Макларен». Становился вице-чемпионом в сезоне-2024. Всего на его счету в престижнейшей гоночной серии мира 11 побед в Гран-при и 44 подиума.

Материалы по теме Юки Цунода поздравил Ландо Норриса с чемпионством

Батлер отреагировал на титул Ландо Норриса в Формуле-1