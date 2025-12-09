Оскар Пиастри опубликовал первый пост с момента окончания сезона Ф-1 2025 года

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри на своей странице в социальных сетях разместил первый пост с момента окончания сезона Формулы-1 2025 года.

«Многого достиг. Многому научился. В следующем году вернусь ещё сильнее», — написал Пиастри.

Напомним, по итогам заключительного этапа Формулы-1 минувшего сезона, Гран-при Абу-Даби, Пиастри показал второй результат. В общем зачёте пилотов австралийский спортсмен занял третье место, набрав 410 очков. Чемпионом стал его товарищ по команде Ландо Норрис (423).

Недавно Норрис выразил уверенность, что Пиастри станет чемпионом Формулы-1.

