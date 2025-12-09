Скидки
Льюис Хэмилтон высказался о своих новых треках

Комментарии

Британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал, что справляется с трудностями за счёт музыки.

«Я слушаю музыку всё время, на протяжении каждого уикенда. Это единственный способ, который помогает мне пройти через каждый день», — сказал Льюис перед фанатами на Гран-при Абу-Даби.

Хэмилтон добавил, что за последние шесть месяцев создал новые треки, которые слушает лично.

«Это хороший способ выплеснуть эмоции. Не могу рассказать прессе, что именно чувствую, поэтому не скажу, есть ли это в моей музыке», — отметил он.

По итогам завершившегося сезона Формулы-1 Хэмилтон занял шестое место в общем зачёте пилотов.

