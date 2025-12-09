Скидки
В Сильверстоуне сделали баннер к чемпионству Ландо Норриса

В Сильверстоуне (Великобритания), где ежегодно проходит один из этапов сезона Формулы-1, сделали праздничный баннер, приуроченный к победе пилота «Макларена» британца Ландо Норриса в чемпионате.

Общий зачёт Формулы-1 по итогам сезона-2025 (топ-10):

1. Ландо Норрис («Макларен») — 423 очка.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 421.
3. Оскар Пиастри («Макларен») — 410.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 319.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 242.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 156.
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 150.
8. Алекс Албон («Уильямс») — 73.
9. Карлос Сайнс («Уильямс») — 64.
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 56.

