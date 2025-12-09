Скидки
«Игора Драйв» анонсировала сотрудничество с командой по мотокроссу VB18 MX Academy

«Игора Драйв» анонсировала сотрудничество с командой по мотокроссу VB18 MX Academy
Автодром «Игора Драйв» анонсировал сотрудничество с VB18 MX Academy – проектом Всеволода Брылякова, многократного и действующего чемпиона России по мотокроссу и суперкроссу, призёра чемпионата Европы и этапов чемпионата мира, мастера спорта международного класса.

В рамках сотрудничества на автодроме «Игора Драйв» пройдут мастер-классы тренеров академии для спортсменов любого уровня подготовки и возраста. Специализация академии — подготовка нового поколения мотокроссменов, а техничная трасса мотокросса на автодроме станет эффективной площадкой для тренировок академии.

Развитие мотокросса — одно из приоритетных направлений работы автодрома «Игора Драйв». Сезонно функционируют две трассы для мотокросса — основная для взрослых гонщиков, а также специализированная детская. Наличие собственного парка мотоциклов для райдеров разного возраста и уровня подготовки, а также регулярно проводимые тренировки с инструкторами делают занятия мотокроссом более доступными и эффективными.

