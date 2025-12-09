Люк Браунинг стал лучшим с утра на тестах Формулы-1 в Абу-Даби. Ландо Норрис – пятый

23-летний пилот гоночной академии «Уильямса» Люк Браунинг показал лучший результат по итогам утренней части тестов Формулы-1 в Абу-Даби. Второй результат продемонстрировал Джек Кроуфорд («Астон Мартин»). Тройку сильнейших замкнул Пато О'Уорд («Макларен»). Чемпион Формулы-1 минувшего сезона Ландо Норрис показал пятый результат.
Формула-1. Тесты. Абу-Даби.
Утренняя сессия:
1.Люк Браунинг («Уильямс») — 1.23,920;
2. Джек Кроуфорд («Астон Мартин») +1,341;
3. Пато О'Уорд («Макларен») +1,537;
4. Пол Арон («Кик-Заубер») +1,564;
5. Ландо Норрис («Макларен») +2,222;
6. Шарль Леклер («Феррари») +2,497;
7. Карлос Сайнс («Уильямс») +2,534;
8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +2,585;
9. Дино Беганович («Феррари») +2,626;
10. Фредерик Вести *«Мерседес») +2,632;
11. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +2,847;
12. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +2,874;
13. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +3,382;
14. Пьер Гасли («Альпин») +3,513;
15. Аюму Иваса («Ред Булл») +3,536;
16. Исак Хаджар («Ред Булл») +3,595;
17. Куш Майни («Альпин») +3,624;
18. Рё Хиракава +3,723;
19. Оливер Берман +3,907;
20. Стоффель Вандорн +4,218;
21. Алекс Албон —без времени;
22. Нико Хюлькенберг — без времени;
23. Эстебан Окон — без времени;
24. Льюис Хэмилтон — без времени;
25. Оскар Пиастри — без времени.
