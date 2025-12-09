Скидки
Валттери Боттас высказался о начале работы в «Кадиллаке»

Вице-чемпион Формулы-1 финн Валттери Боттас высказался о начале работы в американской команде «Кадиллак», готовящейся дебютировать в Формуле-1 в 2026 году.

«Рад начать работу пилотом «Кадиллака», наконец-то. Это момент гордости в моей карьере, поскольку он знаменует начало новой главы — возвращение на решётку с командой, которая начинает своё путешествие в спорте. Впереди много тяжёлой работы, не могу дождаться возможности задействовать свой опыт, чтобы помочь команде.

Наблюдать, как всё первые складывается воедино, это нечто особенное, так вы осознаёте динамику проекта. Важно правильно подготовиться. Не могу дождаться начала сезона, когда я снова начну гоняться», — приводит слова Боттаса Autosport.

