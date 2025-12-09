Скидки
«Люди помнят только победителя». Отец Норриса — о борьбе сына с Ферстаппеном

Адам Норрис, отец победителя нынешнего сезона Формулы-1 и пилота «Макларена» британца Ландо Норриса, высказался о конкуренции сына со звёздным голландцем Максом Ферстаппеном.

«Очень большая разница между первыми и вторым местом, третьим и пятым. Никто не помнит… Я пытался вспомнить, но не смог вспомнить тех, кто становился вторым. Возможно, в последних десяти чемпионатах кто-то болел, сходил или уходил в отставку, но вы этого не помните. Вы помните только победителя», — приводит слова Норриса издание GPblog.

Ранее Фернандо Алонсо отреагировал на завоевание Норрисом титула Формулы-1.

