Хельмут Марко покинет «Ред Булл», анонс ожидается уже сегодня – источник

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко покинет австрийскую команду в конце года. Об этом рассказал авторитетный инсайдер Крис Медланд. По его данным, официальный анонс, скорее всего, последует уже сегодня, 9 декабря.

«Насколько я понимаю, сообщения о том, что Хельмут Марко покинет «Ред Булл» в конце этого года, верны, и официальное подтверждение, вероятно, ожидается уже сегодня», — написал Медланд на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что нынешнее соглашение Хельмута с командой действительно до конца следующего сезона Формулы-1.

