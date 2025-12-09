Норрис — о жёсткой защите Цуноды в Абу-Даби: Перес так делал с Хэмилтоном

Пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что жёсткая борьба с Юки Цунодой («Ред Булл») на Гран-при Абу-Даби не стала для него неожиданностью. Напомним, пилот «Ред Булл» несколько раз сменил траекторию на прямой между пятым и шестым поворотами, пытаясь удержать позицию и задержать британца. Стюарды расценили манёвр как нарушение правил и назначили Цуноде пятисекундный штраф.

«Мы знали заранее, что Цунода может попытаться так сделать — задержать меня и добавить трудностей, как Перес когда-то сделал с Льюисом Хэмилтоном. Мы это учитывали в наших расчётах. Но мне удалось быстро пройти его. Хотя всё было очень близко — реально близко. И когда думаешь об этом, сразу приходит мысль: если бы там было на пять сантиметров меньше пространства — всё могло закончиться», — приводит слова Норриса RaceFans.

В Сильверстоуне сделали баннер к чемпионству Ландо Норриса: