Цунода заявил, что не согласен со штрафом за сдерживание Норриса в Абу-Даби

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода прокомментировал свой штраф в гонке заключительного этапа сезона в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, японец получил пятисекундное наказание за агрессивную защиту от британца Ландо Норриса из «Макларена».

«Снова какой-то странный штраф. Думаю, это обычно для них, честно говоря», — приводит слова Цуноды официальный сайт Формулы-1.

Общий зачёт Формулы-1 по итогам сезона-2025:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 423 очка.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 421.
3. Оскар Пиастри («Макларен») — 410.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 319.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 242.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 156.
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 150.
8. Алекс Албон («Уильямс») — 73.
9. Карлос Сайнс («Уильямс») — 64.
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 56.

