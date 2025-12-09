Албон — Норрису: моя бабушка будет так рада!

Пилот «Уильямса» Алекс Албон поздравил гонщика «Макларена» Ландо Норриса с чемпионством в минувшем сезоне Формулы-1.

«Поздравляю, Ландо. Моя бабушка будет так рада! Счастлив за тебя, потрясающая работа, потрясающий сезон!» — написал Албон на своей странице в социальных сетях.

Напомним, весной прошлого года бабушка Албона выкладывала у себя в социальных сетях общее фото с Норрисом. Женщина уточнила, что встретила гонщика в аэропорту Нариты (Япония) и представилась бабушкой Алекса. «Исполнилось одно из моих желаний», — написала она тогда.

Фото: https://x.com/alex_albon

Ранее Ландо высказался о жёсткой борьбе с Юки Цунодой на Гран-при Абу-Даби.

В Сильверстоуне сделали баннер к чемпионству Ландо Норриса: