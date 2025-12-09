Экс-руководитель «Феррари» — об отчётах Хэмилтона: каждый должен заниматься своим делом

Экс-руководитель «Феррари» Маурицио Арривабене поделился мнением об отчётах по улучшению машины, которые пилот «Скудерии» Льюис Хэмилтон в сезоне-2025 регулярно отправлял руководству команды. Арривабене вспомнил, что ранее подобную практику активно применял Себастьян Феттель.

«Такие досье отправлял Феттель. Он писал, рассказывал, делился всем подряд. Но пользы в этом почти не было. Не хочу ничего плохого говорить о Себастьяне, но каждый должен заниматься своим делом. Работа гонщика — не только пилотировать, но и помогать в развитии машины. Но если он начинает играть в инженера, всё… Можно тушить свет», — приводит слова Арривабене FormulaPassion со ссылкой на передачу Race Anatomy на канале Sky.

Маурицио отметил, что пилоты обладают лишь общим пониманием процессов, которые происходят на базе команды, и не способны оказывать серьёзное влияние на техническое развитие.

«Пилоты приезжают, работают по два—три дня на симуляторе и получают общее представление, как идёт работа над машиной. Но дьявол кроется в деталях. В болиде Формулы-1 больше 50 тыс. компонентов, которые взаимодействуют между собой по сложнейшей логике. Поэтому каждый должен играть свою роль. Когда машина на трассе, пилот должен давать корректные замечания, чтобы инженеры могли сделать болид лучше, особенно если в нём есть потенциал», — добавил Арривабене.

