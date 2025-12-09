Бортолето возглавил рейтинг пилотов по ущербу машине в 2025 году, Норрис – в топ-3

Ресурс Fórmula Directa представил рейтинг пилотов, нанёсших наибольший ущерб машине в минувшем сезоне Формулы-1. Возглавил рейтинг дебютант серии бразилец Габриэл Бортолето, выступающий за «Кик-Заубер».
1. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») – $ 3,98 млн.
2. Юки Цунода («Ред Булл») – $ 3,50 млн.
3. Ландо Норрис («Макларен») – $ 2,90 млн.
4. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – $ 2,68 млн.
5. Шарль Леклер («Феррари») – $ 2,20 млн.
6. Оскар Пиастри («Макларен») – $ 2,17 млн.
7. Джек Дуэн («Альпин») – $ 2,14 млн.
8. Исак Хаджар («Рейинг Буллз») – $ 1,97 млн.
9. Франко Колапинто («Альпин») – $ 1,88 млн.
10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — $ 1,74 млн.
11. Оливер Берман («Хаас») – $ 1,71 млн.
12. Льюис Хэмилтон («Феррари») – $ 1,65 млн.
13. Карлос Сайнс («Уильямс») — $ 1,53 млн.
14. Пьер Гасли («Альпин») – $ 1,33 млн.
15. Алекс Албон («Уильямс») – $ 1,23 млн.
16. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») – $ 1,04 млн.
17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – $ 0,93 млн.
18. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – $ 0,91 млн.
19. Эстебан Окон («Хаас») – $ 0,70 млн.
20. Джордж Расселл («Мерседес») – $ 0,48 млн.
21. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — $ 0,45 млн.