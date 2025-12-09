Хельмут Марко покинул «Ред Булл» после 26 лет работы в качестве главного советника

После 26 лет сотрудничества с командами «Ред Булл» в Формуле-1 материнская компания подтвердила, что Хельмут Марко покинул свой пост.

«Я занимаюсь автоспортом уже 60 лет, последние более 20 лет в «Ред Булл» были необыкновенным и чрезвычайно успешным путешествием. Это было прекрасное время, когда я мог помогать формировать и делиться своим опытом со многими талантливыми людьми. Всё, что мы построили и достигли вместе, наполняет меня гордостью.

То, что в этом сезоне мы чуть не выиграли чемпионат мира, глубоко тронуло меня и дало понять, что сейчас для меня лично настал подходящий момент, чтобы завершить эту очень долгую, интенсивную и успешную главу.

Желаю всей команде дальнейших успехов и убеждён, в следующем году они снова будут бороться за оба титула чемпиона мира», — приводит слова Марко из заявления PlanetF1.