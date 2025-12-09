Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хельмут Марко покинул «Ред Булл» после 26 лет работы в качестве главного советника

Хельмут Марко покинул «Ред Булл» после 26 лет работы в качестве главного советника
Комментарии

После 26 лет сотрудничества с командами «Ред Булл» в Формуле-1 материнская компания подтвердила, что Хельмут Марко покинул свой пост.

«Я занимаюсь автоспортом уже 60 лет, последние более 20 лет в «Ред Булл» были необыкновенным и чрезвычайно успешным путешествием. Это было прекрасное время, когда я мог помогать формировать и делиться своим опытом со многими талантливыми людьми. Всё, что мы построили и достигли вместе, наполняет меня гордостью.

То, что в этом сезоне мы чуть не выиграли чемпионат мира, глубоко тронуло меня и дало понять, что сейчас для меня лично настал подходящий момент, чтобы завершить эту очень долгую, интенсивную и успешную главу.
Желаю всей команде дальнейших успехов и убеждён, в следующем году они снова будут бороться за оба титула чемпиона мира», — приводит слова Марко из заявления PlanetF1.

Выиграй смартфон 17 на Новый год!
Выиграй смартфон 17 на Новый год!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2RanymCU7Z4
Материалы по теме
Марко разгневал «Ред Булл» самовольными подписаниями Линдблада и Данна — De Limburger
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android