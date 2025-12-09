Кроуфорд — быстрейший на постсезонных тестах Ф-1, Арон — второй, Браунинг — третий

В Абу-Даби на трассе «Яс Марина» завершились постсезонные тесты Формулы-1, на которых основные пилоты команд тестировали шины «Пирелли» на сезон-2026, а молодые гонщики получали практику за рулём болидов Ф-1. Лучшее время показал резервный пилот «Астон Мартин» Джек Кроуфорд.

Формула-1. Постсезонные тесты. Абу-Даби.

1. Джек Кроуфорд («Астон Мартин») — 1:23.766 (119 кругов).

2. Пауль Арон («Кик-Заубер») +0.081 (126).

3. Люк Браунинг («Уильямс») +0.154 (129).

4. Фредерик Вести («Мерседес») +0.802 (145).

5. Аюму Иваса («Ред Булл») +1.159 (121).

6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.404 (157).

7. Пато О'Уорд («Макларен») +1.652 (127).

8. Рё Хиракава («Хаас») +1.697 (121).

9. Дино Беганович («Феррари») +1.954 (122).

10. Оскар Пиастри («Макларен») +2.333 (85).

11. Льюис Хэмилтон («Феррари») +2.372 (73).

12. Ландо Норрис («Макларен») +2.376 (71).

13. Алекс Албон («Уильямс») +2.523 (92).

14. Шарль Леклер («Феррари») +2.651 (75).

15. Карлос Сайнс («Уильямс») +2.688 (76).

16. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +2.739 (141).

17. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +2.753 (139).

18. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +3.001 (78).

19. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +3.238 (76).

20. Пьер Гасли («Альпин») +3.667 (144).

21. Исак Хаджар («Ред Булл») +3.749 (111).

22. Куш Майни («Альпин») +3.778 (128).

23. Стоффель Вандорн («Астон Мартин») +3.977 (108).

24. Оливер Берман («Хаас») +4.061 (80).

25. Эстебан Окон («Хаас») +7.641 (4).