Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Директор «Ред Булл» Минцлафф — об уходе Хельмута Марко: я должен уважать его желание

Директор «Ред Булл» Минцлафф — об уходе Хельмута Марко: я должен уважать его желание
Комментарии

Исполнительный директор концерна «Ред Булл» Оливер Минцлафф рассказал, как в понедельник на автодроме «Яс Марина» прошли переговоры между советником по автоспорту Хельмутом Марко и высшим руководством команды.

«Хельмут обратился ко мне с просьбой прекратить его работу в качестве консультанта по автоспорту в конце года. Я глубоко сожалею о его решении, поскольку он был влиятельной фигурой на протяжении более двух 10-летий, и его уход знаменует конец необыкновенной эпохи.

После долгого и интенсивного разговора понял, что должен уважать его желание, так как у меня сложилось впечатление, для него настал подходящий момент, чтобы сделать этот шаг. Несмотря на то что его уход оставит значительную брешь, наше уважение к его решению и благодарность за всё, что он сделал для «Ред Булл», перевешивают это», — приводит слова Минцлаффа издание Motorsport.

Материалы по теме
Директор «Ред Булл» Минцлафф не оценил критику Марко в адрес Антонелли — The Telegraph
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android