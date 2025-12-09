Директор «Ред Булл» Минцлафф — об уходе Хельмута Марко: я должен уважать его желание

Исполнительный директор концерна «Ред Булл» Оливер Минцлафф рассказал, как в понедельник на автодроме «Яс Марина» прошли переговоры между советником по автоспорту Хельмутом Марко и высшим руководством команды.

«Хельмут обратился ко мне с просьбой прекратить его работу в качестве консультанта по автоспорту в конце года. Я глубоко сожалею о его решении, поскольку он был влиятельной фигурой на протяжении более двух 10-летий, и его уход знаменует конец необыкновенной эпохи.

После долгого и интенсивного разговора понял, что должен уважать его желание, так как у меня сложилось впечатление, для него настал подходящий момент, чтобы сделать этот шаг. Несмотря на то что его уход оставит значительную брешь, наше уважение к его решению и благодарность за всё, что он сделал для «Ред Булл», перевешивают это», — приводит слова Минцлаффа издание Motorsport.