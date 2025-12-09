Скидки
Лоран Мекис высказался об уходе Хельмута Марко из «Ред Булл»

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис прокомментировал решение об отставке советника команды по автоспорту Хельмута Марко.

«Очень печально, что Хельмут покидает нас. Более двух 10-летий он был неотъемлемой частью нашей команды и всей гоночной программы «Ред Булл». Таким образом, заканчивается чрезвычайно успешный этап. Его уход оставит пустоту, и мы будем по-настоящему скучать.

Хотел бы выразить ему искреннюю благодарность за неизменную поддержку не только в последние месяцы, но и в первые дни моей работы в «Торо Россо». Лично для меня Хельмут, наряду с Оливером Минцлаффом, был движущей силой, вернувшей меня в семью «Ред Булл», сначала в Фаэнцу, а затем этим летом на мою нынешнюю должность в Милтон-Кинс.

Хельмут — настоящий гонщик в душе, он всегда подталкивает нас к пределу возможностей, всегда готов рисковать ради достижения наших целей», — приводят слова Мекиса в социальных сетях.

