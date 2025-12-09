Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен сохранит Ламбьязе в качестве гоночного инженера в 2026 году — RacingNews365

Ферстаппен сохранит Ламбьязе в качестве гоночного инженера в 2026 году — RacingNews365
Комментарии

На фоне слухов, что у пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в 2026 году появится новый гоночный инженер, источники, близкие к ситуации, передают, что изменений не предвидится. Джанпьеро Ламбьязе сохранит свою ключевую роль. Об этом сообщает издание RacingNews365.

После финального Гран-при сезона в Абу-Даби, где Ферстаппен уступил титул, Ламбьязе был заметно эмоционален на пит-уолле.

В последнее время в прессе появлялись сообщения, что Джанпьеро не будет выезжать на этапы в 2026 году из-за личных обстоятельств и продолжит работу на базе «Ред Булл» в Милтон-Кинсе. Однако, как стало известно, эта информация не соответствует действительности, и итальянец останется гоночным инженером Ферстаппена.

Ламбьязе является правой рукой нидерландца с момента его дебюта за команду из Милтон-Кинса на Гран-при Испании 2016 года. За это время дуэт добился колоссального успеха: 71 победа в Гран-при и четыре титула чемпиона мира.

Материалы по теме
Ламбьязе мог заплакать на ГП Абу-Даби из-за возможной смены должности — Motorsport
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android