Макс Ферстаппен попрощался с Хельмутом Марко после его ухода из «Ред Булл»

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выразил благодарность бывшему советнику команды по автоспорту Хельмуту Марко.

«Спасибо, Хельмут. Мы вместе достигли всего, о чём когда-либо мечтали. Бесконечно благодарен тебе за то, что ты верил в меня», — написал Ферстаппен в своём аккаунте в социальной сети Х.

Марко 82 года, он занимал должность советника с первого сезона команды в Формуле-1 в 2005 году. За это время «Ред Булл» шесть раз выиграл Кубок конструкторов, а его гонщики Себастьян Феттель (2010—2013) и Макс Ферстаппен (2021—2024) по четыре раза становились чемпионами мира. Будучи пилотом, Марко участвовал в «Королевских гонках» с 1971 по 1972 год и завершил карьеру в 29 лет из-за полученной травмы глаза.