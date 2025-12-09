Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен попрощался с Хельмутом Марко после его ухода из «Ред Булл»

Макс Ферстаппен попрощался с Хельмутом Марко после его ухода из «Ред Булл»
Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выразил благодарность бывшему советнику команды по автоспорту Хельмуту Марко.

«Спасибо, Хельмут. Мы вместе достигли всего, о чём когда-либо мечтали. Бесконечно благодарен тебе за то, что ты верил в меня», — написал Ферстаппен в своём аккаунте в социальной сети Х.

Марко 82 года, он занимал должность советника с первого сезона команды в Формуле-1 в 2005 году. За это время «Ред Булл» шесть раз выиграл Кубок конструкторов, а его гонщики Себастьян Феттель (2010—2013) и Макс Ферстаппен (2021—2024) по четыре раза становились чемпионами мира. Будучи пилотом, Марко участвовал в «Королевских гонках» с 1971 по 1972 год и завершил карьеру в 29 лет из-за полученной травмы глаза.

Материалы по теме
Лоран Мекис высказался об уходе Хельмута Марко из «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android