«Пирелли» представила шины для сезона-2026 Формулы-1

Комментарии

Итальянский производитель «Пирелли» официально представил шины, которые будут использоваться в чемпионате мира Формулы-1, начиная с сезона-2026. Презентация прошла на трассе «Яс Марина» в Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото: Pirelli

Дизайн графики на боковинах полностью обновлён. Легендарные обозначения, бывшие частью идентичности «Пирелли» на протяжении 14 сезонов с момента возвращения бренда в качестве эксклюзивного поставщика в 2011 году, были переработаны и теперь включают логотип в виде клетчатого флага.

Цветовая маркировка составов, используемая на каждом Гран-при, на следующий год не изменится. Белый, жёлтый и красный по-прежнему обозначают «хард», «медиум» и «софт» соответственно, а зелёный и синий — Intermediate (промежуточная) и Full Wet (дождевая).

Линейка P Zero 2026 года состоит из пяти составов: от самого жёсткого С1 до самого мягкого С5. Их производительность остаётся на текущем уровне, но разрыв между составами стал шире и стабильнее — это сделано для поощрения разнообразных гоночных стратегий. Рисунок протектора для дождевых и промежуточных шин остался таким же, как в 2025 году.

Фото: Pirelli

Габариты шин уменьшены в соответствии с новыми болидами, созданными по актуальным техническим регламентам. Диаметр шин остался прежним — 18 дюймов, но ширина протектора уменьшилась на 25 мм спереди и на 30 мм сзади. Общий диаметр также стал меньше: на 15 мм у передних и на 10 мм у задних шин.

Новые шины уже были протестированы на трассе в Абу-Даби. Линейка составов будет официально гомологирована 15 декабря, как того требуют технические регламенты.

Впервые на новых автомобилях их можно будет увидеть на тестах в Барселоне с 26 по 30 января будущего года. Однако новинки также будут представлены на презентациях команд, которые пройдут в ближайшие недели.

