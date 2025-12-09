Скидки
Болельщики «Уильямса» выберут ливрею для тестов машины 2026 года общим голосованием

Команда «Уильямс» предоставит своим болельщикам по всему миру право выбрать дизайн ливреи для тестовых заездов нового болида FW48 в сезоне-2026. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Три из шести ливрей включают обновлённый логотип команды — современную интерпретацию символа Forward W основателя сэра Фрэнка Уильямса, который украшал все девять болидов команды, завоёвывавших Кубок конструкторов.

Ливреи на голосование

Ливреи на голосование

Фото: Williams Racing

Голосование пройдёт на официальном сайте команды с 9 по 16 декабря. Победившая ливрея будет использована на FW48 во время предсезонных тестов в Барселоне в январе.

«Одна из наших радостей в этом году — видеть, как всё больше болельщиков с гордостью надевают синее, чтобы поддержать нас на пути к вершине. Нет лучшего способа начать 2026 год, чем дать миллионам наших фанатов по всему миру шанс выбрать, как будет выглядеть FW48 на своих первых кругах», — заявил руководитель команды Джеймс Ваулз.

Это не первая подобная инициатива команды. В 2023 году фанаты уже выбирали ливрею Bolder than Bold, а в 2025-м более 140 000 человек участвовали в кампании Driven By Words.

