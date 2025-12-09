Скидки
Исак Хаджар рассказал о своих первых кругах в составе «Ред Булл»

Франко-алжирский пилот «Ред Булл» Исак Хаджар поделился первыми впечатлениями от взаимодействия с новой для себя командой после тестового дня, проведённого на трассе «Яс Марина» в Абу-Даби.

«Было здорово проехать свои первые круги в качестве официального гонщика «Ред Булл». Приятно осознавать, что я смогу вернуться в январе, уже познакомился и поработал с большей частью команды, хотя за последние пару лет я уже встретил многих из них во время тестов. Они очень хорошо меня приняли, уже чувствую себя комфортно в этой группе. Конечно, это совершенно другая машина по сравнению с той, на которой я буду ездить в Барселоне, но было приятно почувствовать шины. Также важно собрать данные сейчас, это определённо поможет в ближайшие месяцы, когда мы будем готовиться к новому сезону», — приводит слова Хаджара пресс-служба команды.

