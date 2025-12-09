Зак Браун поблагодарил команду «Макларен» за сезон

Главный исполнительный директор «Макларена» Зак Браун поблагодарил ключевых сотрудников команды, отметив, что не смог бы без них добиться успехов.

«Формула 1 – это командный вид спорта, и не все, кто играет ключевую роль, видны на пит-уолле или на трассе. Благодаря моей замечательной команде руководителей — Андреа, Нику, Дэниэлу, Мэтту, Хлое, Лоре, Лу, Алессандро и нашему председателю Полу — я абсолютно не смог бы этого сделать без вас, и я очень горжусь тем, чего мы достигли вместе», — написал Браун в своём аккаунте в социальной сети Х.

«Макларен» завершили сезон-2025 досрочно одержав победу в Кубке конструкторов, а чемпионом мира стал пилот команды Ландо Норрис.