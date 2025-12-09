Скидки
Зак Браун поблагодарил команду «Макларен» за сезон

Зак Браун поблагодарил команду «Макларен» за сезон
Главный исполнительный директор «Макларена» Зак Браун поблагодарил ключевых сотрудников команды, отметив, что не смог бы без них добиться успехов.

«Формула 1 – это командный вид спорта, и не все, кто играет ключевую роль, видны на пит-уолле или на трассе. Благодаря моей замечательной команде руководителей — Андреа, Нику, Дэниэлу, Мэтту, Хлое, Лоре, Лу, Алессандро и нашему председателю Полу — я абсолютно не смог бы этого сделать без вас, и я очень горжусь тем, чего мы достигли вместе», — написал Браун в своём аккаунте в социальной сети Х.

«Макларен» завершили сезон-2025 досрочно одержав победу в Кубке конструкторов, а чемпионом мира стал пилот команды Ландо Норрис.

