Джордж Расселл подвёл итоги сезона-2025 в «Мерседесе»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвёл итоги завершившегося сезона Формулы-1, в котором он помог команде занять второе место в Кубке конструкторов.

«2025 год, всё закончилось. Рад принести команде второе место в Кубре конструкторов! Это был год, полный взлётов и падений, с несколькими потрясающими успехами и множеством уроков. Спасибо невероятным людям, работающим за кулисами, за их упорный труд и преданность делу! Вперёд, в 2026 год!» — написал британский гонщик в своём аккаунте в социальной сети Х.

В минувшем чемпионате Расселл набрал 319 очков и занял четвёртое место в личном зачёте. Его команда «Мерседес» финишировала второй в Кубке конструкторов, уступив только «Макларену».