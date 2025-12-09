Ландо Норрис показал чемпионский мерч на постсезонных тестах в Абу-Даби

Чемпион мира и пилот «Макларена» Ландо Норрис появился на постсезонных тестах Формулы-1 в Абу-Даби в специальном мерче, выпущенном в честь его завоевания титула. Соответствующие фотографии появились в официальных аккаунтах команды и самого Норриса.

Фото: lando.store

Фото: lando.store

«Ландо Норрис. Чемпион мира среди пилотов. Отпразднуйте этот невероятный момент с коллекцией, созданной для фанатов, которые никогда не переставали верить. Носите её, поместите в рамку, храните как сокровище», — указано на официальном сайте магазина.

В коллекции можно найти постер, худи и футболки, в том числе с надписью «Я верил, что Ландо Норрис станет чемпионом мира в 2025 году».