Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ландо Норрис показал чемпионский мерч на постсезонных тестах в Абу-Даби

Ландо Норрис показал чемпионский мерч на постсезонных тестах в Абу-Даби
Комментарии

Чемпион мира и пилот «Макларена» Ландо Норрис появился на постсезонных тестах Формулы-1 в Абу-Даби в специальном мерче, выпущенном в честь его завоевания титула. Соответствующие фотографии появились в официальных аккаунтах команды и самого Норриса.

Фото: lando.store

Фото: lando.store

«Ландо Норрис. Чемпион мира среди пилотов. Отпразднуйте этот невероятный момент с коллекцией, созданной для фанатов, которые никогда не переставали верить. Носите её, поместите в рамку, храните как сокровище», — указано на официальном сайте магазина.

В коллекции можно найти постер, худи и футболки, в том числе с надписью «Я верил, что Ландо Норрис станет чемпионом мира в 2025 году».

Материалы по теме
Мог ли Ферстаппен что-то сделать по-другому и верно ли судьи простили Норриса? Разбор
Эксклюзив
Мог ли Ферстаппен что-то сделать по-другому и верно ли судьи простили Норриса? Разбор
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android