Хэмилтон — о тестах новых шин «Пирелли»: команда выложилась по максимуму

Хэмилтон — о тестах новых шин «Пирелли»: команда выложилась по максимуму
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от тестового дня в Абу-Даби, где команды Формулы-1 опробовали новые шины «Пирелли», предназначенные для сезона-2026.

«Сегодня мы протестировали новые шины и выполнили нашу программу, что помогло нам лучше понять их поведение. Это была отличная возможность для обучения, и в целом день прошёл очень позитивно. Я очень благодарен всем в боксах за такую усердную работу в этот последний день тестов в конце долгого сезона — это непростая задача. Горжусь ими, потому что они выложились по максимуму, благодарен, что они продолжали работать до самого конца дня», — приводит слова Хэмилтона издание Pitpass.

