«Аригато, Юки-сан». Ферстаппен и Цунода обменялись шлемами после Гран-при Абу-Даби

Команда «Ред Булл» опубликовала фотографии четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена и бывшего пилота команды, а теперь резервиста, Юки Цуноды. На них гонщики обмениваются шлемами сезона-2025 Формулы-1, на которых оставлены персональные послания.

Фото: Red Bull Racing

Фото: Red Bull Racing

Сообщение Юки для Макса: «Мне очень понравилось быть твоим напарником по команде, у меня остались приятные воспоминания. Спасибо за уроки».

Сообщение Макса для Юки: «Аригато (от японского «спасибо». — Прим. «Чепионата»), Юки-сан».

За команду «Ред Булл» японец провёл 22 этапа, заменив после Гран-при Китая Лиама Лоусона, которого вернули на оставшуюся часть сезона в дочернюю команду «Рейсинг Буллз». Цунода за чемпионат 2025 года смог принести команде только 33 очка.