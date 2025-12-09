Скидки
Леклер — о тестах новых шин «Пирелли» в Абу-Даби: очень позитивный день

Леклер — о тестах новых шин «Пирелли» в Абу-Даби: очень позитивный день
Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал завершение тестового дня в Абу-Даби, где он работал над новыми шинами «Пирелли» для сезона-2026. Гонщик назвал день продуктивным.

«Это был очень позитивный тестовый день, последний день на трассе в этом году, но также и первый день, когда мы оценили окончательные характеристики шин для следующего сезона. У нас было много вещей, которые нужно было попробовать, и было очень важно протестировать эти новые составы, чтобы начать их понимать и перенести эти знания в следующий год. Наконец, я хочу поблагодарить всех за поддержку, которую я получил в этом сезоне. Увидимся в следующем году», — приводит слова Леклера издание Pitpass.

Шарль тестировал составы C5, C4 и C3, показав лучшее время 1:26.417 на C5. В общей сложности он проехал 75 кругов, что соответствует 396 километрам. Во второй половине дня Льюис сменил Шарля и выполнил программу, аналогичную программе своего напарника. Он проехал 73 круга (386 километров) на шинах C2, C3, C4 и C5, показав лучшее время 1:26.138 на шинах C5.

Хэмилтон — о тестах новых шин «Пирелли»: команда выложилась по максимуму
