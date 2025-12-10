Грязин — об интересе «Хёндэ»: шанс выступить в WRC был, но пришлось отказаться

Российский раллист Николай Грязин, одержавший победу в подкатегории WRC2 Challenger, прокомментировал слухи о возможном переходе в заводскую команду «Хёндэ» в главной категории WRC. Гонщик подтвердил, что шанс был, но от него пришлось отказаться.

По итогам сезона-2025 корейский коллектив покинул чемпион мира 2019 года Отт Тянак. Среди кандидатов на его место спортивный директор команды Эндрю Уитли называл в том числе и Грязина.

«Шанс попробовать себя в машине уровня WRC действительно рассматривался, но по ряду внутренних причин от этой идеи пришлось отказаться, поэтому сейчас я не могу раскрывать все детали. На сегодняшний день состав «Хёндэ» уже определен, и в нём меня не будет. Наши дальнейшие планы мы официально объявим в середине или ближе к концу декабря», — приводит слова Грязина Спортс.